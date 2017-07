Dit is wat de Monaco-fans van Kongolo vinden

De Franse topclub AS Monaco heeft voor ongelooflijk veel geld aan spelers verkocht, maar heeft ook een aantal goede voetballers binnengehaald, waaronder bijvoorbeeld Terence Kongolo van Feyenoord. De Nederlander mocht beginnen in de wedstrijd om de Franse Super Cup tegen Paris Saint-Germain, maar maakte niet zo heel veel indruk.



De aanhang van Monaco is gewend aan het spel van Benjamin Mendy, die onlangs voor veel geld naar het Manchester City van de succestrainer Josep Guardiola trok. De Fransman is aanvallend heel erg sterk en dat is bij Kongolo minder het geval, zo oordelen de supporters via de diverse social media. Men vraagt zich dan ook af of de Oranje-international wel op de linksbackpositie moet spelen.



Kongolo wordt overigens geenszins afgeschreven door de fans van Monaco, want verdedigend gezien stond de Nederlander zijn mannetje best tegen Paris Saint-Germain. De Ligue 1-topclub hanteert echter een aanvallende speelwijze waarbij de opkomende vleugelverdedigers heel erg belangrijk zijn en wat dat betreft worden er dus vraagtekens geplaatst bij de aankoop van Kongolo.





Kongolo archi solide à gauche Meme si offensivement c'est pas trop ça, belle trouvaille défensive ! — Kévin Sidney (@KevinSidney_) July 29, 2017

Mendy > Kongolo dans tous les domaines sans exception. S'ils l'ont recruté pour remplacer Mendy, mauvaise pioche — AMA (@ama_boss) July 29, 2017