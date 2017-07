Ramos: Neymar-transfer is goed voor Real Madrid

Het begint er meer en meer op te lijken dat de Braziliaanse aanvaller Neymar daadwerkelijk voor 222 miljoen euro van FC Barcelona naar het Franse Paris Saint-Germain transfereert. De Spaanse verdediger Sergio Ramos van Real Madrid weet echter van niets, alhoewel hij het helemaal niet erg zou vinden ...



In gesprek met Marca zegt de stopper: "Ik onderhoud een hele goede relatie met Neymar, maar heb niets van hem vernomen over een transfer. Dat is ook helemaal niet zo gek, wil je meer duidelijkheid, dan zul je contact op moeten nemen met zijn naaste omgeving, niet met mij. Hij heeft in ieder geval een bijzonder belangrijke keuze te maken."



Ramos gaat verder: "Iedereen is vrij om te gaan en te staan waar hij zelf wil, zo werkt het voetbal. Voor Real Madrid zou het zo slecht nog niet zijn als Neymar naar de Franse competitie vertrekt, omdat hij heel erg belangrijk is voor Barcelona. Hij is een sleutelspeler en zijn vertrek zou het misschien wel makkelijker kunnen maken voor ons om prijzen te winnen."