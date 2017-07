'Raiola brengt twee spelers naar Manchester United'

Het Franse Paris Saint-Germain staat op het punt om 222 miljoen euro te betalen aan FC Barcelona voor de Braziliaanse aanvaller Neymar. Vervolgens dienen de steenrijke Parijzenaars te verkopen om aan hun plichten met betrekking tot Financial Fair Play te voldoen. Gelukkig is Manchester United hiertoe bereid.



Volgens het medium Paris United spelen middenvelder Blaise Matuidi en vleugelverdediger Serge Aurier in het aankomende seizoen op Old Trafford. Het is geen verrassing dat beide voetballers vertegenwoordigd worden door zaakwaarnemer Mino Raiola. De spelersmakelaar uit Haarlem bracht eerder spelers als Romelu Lukaku, Paul Pogba en Zlatan Ibrahimovic naar Manchester. Nu is de beurt dus klaarblijkelijk aan Aurier en Matuidi.



De eerstgenoemde zorgde een tijdje geleden nog voor veel tumult in het Parc des Princes door zich negatief uit te laten over de toenmalige trainer Laurent Blanc en een paar van zijn medespelers, waaronder Zlatan. Matuidi werd op zijn beurt in het afgelopen seizoen al in verband gebracht met een transfer naar Juventus, maar deze overstap ketste op het laatste moment af. De middenvelder heeft nog een contract tot medio 2018 in het Parc des Princes.