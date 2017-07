'Guardado krijgt superster als medespeler'

Middenvelder Andrés Guardado koos er onlangs voor om PSV in te wisselen voor het Spaanse Real Betis Sevilla. Die club wordt niet zo heel hoog aangeschreven, maar op deze manier krijgt de Mexicaan wel nog een kans om het te maken in de Primera División. En misschien krijgt hij wel gezelschap van Diego Costa ...



De Spaanse media denken namelijk dat de ploeg uit Andalusië de goalgetter van Chelsea en het nationale team van Spanje gaat huren. Niet van de Blues overigens, maar van Atlético Madrid. Costa wordt al heel erg lang in verband gebracht met een transfer naar zijn oude werkgever, maar de Madrilenen hebben te kampen met een verbod op handelen.



Costa kan dus sowieso pas in de winter opgesteld worden door oefenmeester Diego Simeone, die de spits overigens wel gewoon wil hebben. In Spanje denkt men dus dat de topschutter naar Madrid verhuist, maar dat hij vervolgens een half seizoen uitgeleend wordt aan Betis ...