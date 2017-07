De Boer reageert op debuut Riedewald bij Palace

Coach Frank de Boer kan sinds kort over Jaïro Riedewald beschikken bij Crystal Palace. In het afgelopen seizoen speelde de multifunctionele Nederlander vooral tweede viool in Amsterdam bij Ajax, maar nu is hij dus van de Engelsen. En in een oefenduel met FC Metz (1-1) liet hij zich gelijk van zijn beste kant zien.



De Boer reageert via de officiële kanalen van zijn club: "Ik ben er tevreden over. Jaïro is al een ervaren speler, ondanks dat hij nog jong is. Hij heeft al een hoop wedstrijden onder druk gespeeld."



Ook Riedewald zelf is behoorlijk tevreden met zijn debuut. "Volgens mij ging het goed. Het was warm. De dingen die we op de training hebben geoefend gingen goed. Maar het was wel zwaar voor me." De verdediger annex middenvelder hoopt snel meer wedstrijden te mogen spelen op Selhurst Park. "Daar kijk ik naar uit. Het is een prachtig stadium waar prachtige supporters in zitten."