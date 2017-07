VIDEO: Alves scoort gelijk voor Paris Saint-Germain

Het leek erop dat de Braziliaanse vleugelverdediger Dani Alves naar Manchester City zou gaan, maar op het laatste moment koos hij toch voor een transfer naar Paris Saint-Germain. En in Parijs heeft de back een hele behoorlijke binnenkomer beleefd: in de Super Cup tegen AS Monaco werkte hij de 1-1 binnen voor de Parijzenaars.





El golaaazo de Dani Alves. Empata el partido: Mónaco 1-1 PSG. Llegó gratis, tremendo fichaje. @enfperu pic.twitter.com/b5bS7XqMOl — Santiago DelasCasas (@SantiagoDLC) July 29, 2017