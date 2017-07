Musonda krijgt eindelijk minuten van Conte: in de wolken

Charly Musonda is natuurlijk nog steeds een absoluut toptalent. De laatste tijd staat hij echter wat minder in de schijnwerpers, omdat hij terug is bij zijn werkgever Chelsea en daar maar weinig speelminuten krijgt. Op de International Champions Cup tegen Internazionale mocht de Belg echter invallen.



Via de officiële kanalen reageert de technisch begaafde vleugelspits, die een tijdje uitgeleend werd aan Real Betis Sevilla: "Ik heb ervan genoten. Het was frustrerend om geblesseerd te raken nog voor de eerste oefenwedstrijd, maar ik was in de wolken dat ik vandaag mocht invallen. Het is jammer van het resultaat, maar ik voelde me goed op het veld. Ik had een paar keer pech, maar ik denk dat ik het goed gedaan heb."



Chelsea verloor de wedstrijd overigens met 2-1 van de Nerazzurri.





Charly Musonda was delighted to have featured in his first game for the Blues in Singapore... #CFCTour pic.twitter.com/E9QmDVCdy6 — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 29, 2017