Arsenal maakt einde aan geruchten over vertrek Sánchez

De Chileense aanvaller Alexis Sánchez heeft het wel een klein beetje gezien bij zijn werkgever Arsenal, dat is inmiddels wel algemeen bekend. Toch lijkt het erop dat de spits ook in het aankomende seizoen te bewonderen is in het Emirates Stadium. Dat is in ieder geval zo volgens trainer Arsène Wenger.



Sánchez meldde zich onlangs ziek bij Arsenal en dat zorgde weer voor de nodige geruchten. De Franse oefenmeester zegt echter tegen de BBC: "Hij heeft inderdaad de griep ja, dat kan ik bevestigen. Maar binnenkort meldt hij zich gewoon weer op de training bij ons. Hij blijft bij Arsenal, dat kan ik bevestigen, hij gaat helemaal nergens heen."



De vertegenwoordigers van de international van Chili waren eerder in onderhandeling met Paris Saint-Germain en Manchester City, maar Sánchez wilde 500.000 euro per week verdienen en dat vonden beide clubs wat te gortig. Nu heeft de Chileen nog een contract tot medio 2018 in het Emirates Stadium, waardoor hij over een jaartje zou kunnen kiezen voor een transfervrij vertrek.