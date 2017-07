De ervaren doelman Kostas Lamprou kreeg in het afgelopen seizoen wel een contractaanbieding van Willem II, maar daar was hij totaal niet tevreden mee. Momenteel is de Griek daarom transfervrij, maar hoogstwaarschijnlijk blijft hij wel actief in de Eredivisie. Excelsior heeft in ieder geval interesse.



Trainer Mitchell van der Gaag van de Kralingers zegt tegen RTV Rijnmond: "Of Lamprou een optie voor ons is? Ja, dat is hij. Er zijn spelers die bij ons op de lijst staan. Er komen altijd spelers bij en er vallen ook weer spelers af. Dat is niet alleen afhankelijk van ons. Spelers hebben vaak zoiets van: Excelsior is geïnteresseerd, maar ik kijk eerst even aan wat er gaat gebeuren. En aan het einde komen ze dan meestal binnen druppelen."



Spits Mike van Duinen ligt er de aankomende tijd uit: hij kampt met een cyste in zijn knie. "Dat is voornamelijk vervelend voor Mike. Omdat hij ook vorig jaar geblesseerd binnen is gekomen. Hij wil voetballen en het einde van het vorige seizoen doortrekken naar het nieuwe seizoen. Dan staan er weer andere jongens op. Ik hoop dat hij zo snel mogelijk fit wordt, maar ik kan er niets aan veranderen."