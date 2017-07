In de persoon van verdediger Terence Kongolo is Feyenoord een goede speler kwijtgeraakt, maar de Rotterdammers hebben Ridgeciano Haps voor hem in de plaats gehaald. Vooralsnog voelt de back die in het afgelopen seizoen nog in het AFAS Stadion speelde zich goed op zijn plek in De Kuip.



Ook tegen Real Sociedad deed Haps het sterk. De verdediger zegt tegen FOX Sports: "Ik hou er niet van om over mezelf te praten, maar het is altijd leuk als iedereen zo positief over je is. Ik moet gewoon m'n eigen spel spelen. Dat past bij Feyenoord. Lekker aanvallend en verdedigend, kort op je man. Dat ben ik." De linksback had niet veel tijd om te wennen. "Het ging best snel. Na het tekenen ben ik op trainingskamp gegaan en heb ik kennis gemaakt met de jongens. Een paar jongens kende ik al. Het is een heel leuke hechte groep. Het is een echte familie. Ze hebben me heel goed opgevangen."



Over de oefenpot tegen de Spanjaarden vertelt hij: "We hebben gewonnen van een sterke tegenstander. Ik denk dat iedereen fit is en er klaar voor is." En als laatste laat hij zich uit over De Kuip: "Ja, het was echt heel mooi. Feyenoord heeft de beste supporters van Nederland."