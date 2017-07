VIDEO: Jonge Braziliaan scoort prachtig voor PSV

PSV en Braziliaanse aanvallers gaan in de regel best aardig samen. Dat hebben we in het verleden kunnen zijn bij onder meer de spitsen Ronaldo en Romario. Sinds kort beschikken de Eindhovenaren weer over een jonge Braziliaan, genaamd Mauro Júnior, en die gaf op zaterdag zijn visitekaartje af in een oefenpot van Jong PSV tegen Rangers FC.





De goal van Mauro Júnior tegen Glasgow Rangers mag er zijn! ⚡️ pic.twitter.com/gxbC88rriy — PSV (@PSV) July 29, 2017