'Ajax heeft interesse in speler Standard Luik'

De Eredivisie-topclub Ajax is volgens verschillende Belgische media geïnteresseerd in Uche Henry Agbo, die momenteel voor de Jupiler Pro League-club Standard Luik uitkomt. Naar verluidt was er een delegatie van de Amsterdammers aanwezig bij de laatste oefenpot van de Belgen om een jonge verdediger te bekijken.



Het gaat om Uche Henry Agbo, die dit seizoen door Standard geleend wordt van de Premier League-club Watford. In het afgelopen seizoen werd de 21-jarige Nigeriaan al verhuurd aan Granada en in de Primera División kwam hij toch wel aan zijn wedstrijdjes: in totaal speelde hij er 21. Deze voetbaljaargang mag hij het proberen in de Jupiler Pro League, maar mogelijk komt Ajax daarna om de hoek kijken.



Volgens de laatste berichten ziet Marc Overmars in Agbo namelijk een speler voor de toekomst. Momenteel is hij onhaalbaar, omdat hij dus pas net aanwezig is in Luik. Overigens krijgt de directeur spelerszaken van Ajax vermoedelijk wel concurrentie van een groot aantal clubs, want in totaal zouden er zes scouts aanwezig zijn geweest voor de Nigeriaan bij de desbetreffende wedstrijd in Luik.