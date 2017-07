Bosz krijgt transferboodschap van sterspeler Dembélé

De jonge Franse buitenspeler Ousmane Dembélé speelt helemaal nog niet zo lang bij Borussia Dortmund, maar mag nu al tot de sterspeler van de ploeg van coach Peter Bosz gerekend worden. Elke week wordt de buitenspeler in verband gebracht met een transfer, maar daar rekent hij nu mee af.



In gesprek met het blad BILD heeft Dembélé namelijk gezegd dat hij helemaal niet geïnteresseerd is in een vertrek uit het Signal Iduna Park. De international van Les Bleus is van mening dat hij nog veel te leren heeft en wat dat betreft denkt hij dat hij zich op een goede plek bevindt. Mogelijk trekt hij pas over een paar seizoenen een andere conclusie.



Vooral de Spaanse media denken dat Dembélé een goede kandidaat is om Neymar te vervangen bij FC Barcelona als de Braziliaan voor 222 miljoen euro naar Paris Saint-Germain vertrekt. De Catalanen dienen zich nu op andere opties te richten, zoals bijvoorbeeld de landgenoot van de vleugelspits, Antoine Griezmann van Atlético Madrid.