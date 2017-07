'Neymar krijgt 300 miljoen euro van eigenaar PSG'

Het medium El Mundo Deportivo schrijft dat de Braziliaanse stervoetballer Neymar in de aankomende jaren liefst 300 miljoen euro uitgekeerd krijgt van Qatar Sports Investment, het concern dat ook eigenaar is van Paris Saint-Germain. Voor dat ongelooflijk hoge bedrag wordt de Braziliaan hét gezicht van het WK 2022 in Qatar.



Het dagblad denkt dat het nieuws niet los te zien is van de belangstelling van de steenrijke Parijzenaars voor Neymar. De Braziliaan beschikt over een transferclausule in zijn contract bij FC Barcelona van 222 miljoen euro, maar hier zitten nog wel een paar haken en ogen aan verbonden, zoals belastingen die ook de aanvaller raken.



Met de betaling van 300 miljoen euro, 60 miljoen euro per jaar, slaat Qatar Sports Investment twee vliegen in één klap. Aan de ene kant gaat Neymar allemaal sponsordingen doen voor het wereldkampioenschap in het Midden-Oosten, en aan de andere kant heeft hij genoeg geld om te voldoen aan alle belastingen die zullen komen kijken bij zijn megatransfer naar Parijs. Het wordt met de dag waarschijnlijker dat Neymar ook daadwerkelijk voor Paris Saint-Germain gaat spelen.