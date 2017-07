'Fellaini bereikt akkoord over opvallende transfer'

De Belgische middenvelder Marouane Fellaini werd ooit met veel bombarie door Manchester United gekocht van Everton, maar wist de verwachtingen op Old Trafford vervolgens nooit echt waar te maken. Nu zou de Belg voor een nieuwe transfer staan en naar verluidt heeft hij al een akkoord bereikt met een club.



Voetbal International komt met het nieuws dat de Rode Duivel op weg is naar het Turkse Galatasaray. Het blad, dat zich beroept op de Engelse krant The Sun, schrijft dat de beide partijen al een akkoord op tafel hebben liggen. Het is niet bekend wat United ongeveer ontvangt voor Fellaini, maar het is wel zeker dat de Engelsen een enorm verlies lijden op deze speler. Hij werd immers voor 30 miljoen euro binnengehaald.



Bij de Red Devils moet de Belg het veld ruimen omdat coach José Mourinho per se een nieuwe middenvelder wil hebben. Nemanja Matic van Chelsea is wat dit betreft in beeld, maar de Blues vragen een enorm bedrag voor de Serviër. Ook de namen van Marco Verratti van Paris Saint-Germain en Eric Dier van Tottenham Hotspur worden nog altijd genoemd.