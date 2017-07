Gesprek bij Feyenoord: ""Hoe hij de bal wil hebben, en ik opkom"

Ridgeciano Haps vermaakt zich prima bij Feyenoord. De linkervleugelverdediger speelde tegen Real Sociedad en lijkt al zeker van zijn plaats.



"Ik moet gewoon mijn eigen spel spelen. En dat past prima hoe Feyenoord wil spelen. Fel, kort op je man. Dat ben ik Het ging best wel snel. Het is een hele leuke groep, een hechte groep. Dit is een echte familie en ze hebben me goed opgevangen", zegt hij bij FOX Sports.



De speler kwam over van AZ. "Met Jean-Paul Boëtius praat ik buiten het voetbal heel veel. Over hoe hij de bal wil hebben, en over hoe ik wil opkomen. Ik ben natuurlijk nieuw, dus dit is nieuw voor ons. Het is belangrijk om veel te praten met ploeggenoten om te weten wat hun sterke punten zijn en die van mij, en dat te combineren."