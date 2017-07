Middenvelder weg bij Utrecht: "Vandaar heb ik hiervoor gekozen"

Wout Brama gaat aan de slag in Australië bij Central Coast Mariners. Tegenover RTV Oost laat de middenvelder van FC Utrecht weten dat hij eindelijk zijn droom te pakken heeft. Hij wil al jaren naar het buitenland.



Deze kans diende zich pas onlangs aan. "Het was voor mij ook een verrassing, ik had het bij Utrecht enorm naar m'n zin. Ik moest er even over denken en alle voors en tegens op een rijtje zetten. Ik heb de meeste contracten getekend om dit avontuur aan te kunnen gaan. Dan moet je het ook doen. De keuze was snel gemaakt."



Eerder kon hij al naar Sydney FC, maar dat ging niet door. "Dat was zeker een teleurstelling omdat het in een vergevorderd stadium was. Er speelde nog wat rond andere Australische clubs. Nu zijn de handtekeningen gezet. Over anderhalve week ga ik die kant op en niet voor de volgende zomerstop weer terugkeren."



"De leefstijl lijkt mij heel fijn. Van wat ik heb gehoord is het een prachtig land om te werken en te leven. Ik heb een voetbalcarrière gehad waar ik veel succes mee heb bereikt. Nu ben ik op een leeftijd gekomen dat ik een mooi avontuur kan beleven. Vandaar dat ik hiervoor gekozen heb."