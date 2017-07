Nog geen duidelijkheid bij Feyenoord: "Die keuze was al moeilijk"

Wie wordt de keeper van Feyenoord, het is nog altijd de vraag. Brad Jones had een groot aandeel in het kampioenschap van de Rotterdammers, maar Kenneth Vermeer is weer terug.



Tegen Real Sociedad stond Vermeer onder de lat. Een keuze heeft Giovanni van Bronckhorst volgens eigen zeggen nog niet gemaakt. "Die keuze was al moeilijk", zegt hij bij FOX Sports.



"Dat blijft ook na deze wedstrijd. Hij heeft goede acties gehad vandaag en een goede wedstrijd gespeeld. Samen met de verdedigers hebben ze een goed blok gevormd." Meer wilde Van Bronckhorst er niet over zeggen, waardoor volgende week pas duidelijk zal worden wie het doel zal verdedigen in de Eredivisie.