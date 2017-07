Goed debuut Riedewald in Engeland

Crystal Palace heeft een oefenduel met FC Metz niet weten te winnen. Het eindige in 1-1, doordat de Fransen in de slotfase nog de gelijkmaker wisten te produceren.



De aandacht was in het duel vooral gericht op Jaïro Riedewald. De linkspoot werd door Frank de Boer naar Engeland gehaald en speelde net zoals hij onder de trainer bij Ajax deed in het centrum van de defensie.



Dat deed hij goed en leverde Riedewald lovende kritieken op. Een overwinning zat er nog niet in. Voormalig Manchester United-speler Wilfried Zaha wist de score te openen voor de Londense ploeg, maar in de slotfase ging het dus nog mis.