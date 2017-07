Feyenoord heeft aan één goal genoeg om laatste oefenduel te winnen

Feyenoord heeft het eerste duel in de Kuip gewonnen sinds het behalen van het kampioenschap. De Rotterdamse club scoorde al vroeg tegen het Spaanse Real Sociedad. Aanwinsten Ridgeciano Haps en Jean-Paul Boëtius speelden daarin een belangrijke rol. Het openingsdoelpunt bleek uiteindelijk het enige doelpunt van de wedstrijd.



Al na een kwartier konden de supporters van Feyenoord weer juichen. Haps, deze zomer overgenomen van AZ, stoomde op vanaf de linkerkant en vond Boëtius, die spits Nicolai Jörgensen alleen voor de keeper zette. De Deen kon vrij inkoppen en maakte geen fout: 1-0.



In de tweede helft zakte de wedstrijd enigzins in, waardoor Feyenoord makkelijk stand kon houden tegen Real Sociedad. In de omschakeling misten de Rotterdammers net te veel scherpte om vaker te scoren tegen de Spanjaarden. Volgende week treft Feyenoord Vitesse in de strijd op de Johan Cruijff Schaal.