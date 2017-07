'Sneijder kan met geïnteresseerde club de Champions League in'

De nieuwe club van Wesley Sneijder is nog steeds niet bekend, maar aan keuze heeft de international geen gebrek sinds zijn vertrek bij Galatasaray. Na eerdere interesse van Los Angeles FC en FC Utrecht is de interesse van OGC Nice concreet, aldus Voetbal International.



Het medium meldt dat de zaakwaarnemer van de transfervrije middenvelder, Guido Albers, afgelopen week al eerder gesignaleerd is op het complex van de Franse club. Extra pijnlijk is het feit dat Ajax, de oud-club van Sneijder, komende woensdag in eigen huis speelt tegen de Fransen. De winnaar van de tweeluik is een stap dichter bij de Champions League. Afgelopen week bleef het in Zuid-Frankrijk bij een stand van 1-1.



Het goede nieuws voor de supporters van Ajax is dat Sneijder de wedstrijd tegen de Amsterdammers sowieso niet haalt, zelfs als de transferonderhandelingen in een stroomversnelling zitten.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.