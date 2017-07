Chelsea-aanwinst heeft nieuwe bijnaam binnen na keuze van Conte

Voor veel geld haalde Chelsea Alvaro Morata van Real Madrid binnen en de supporters verwachten dat hij in de spits zal staan bij de Engelsen. In het oefenduel tegen Inter (1-2 verlies) koos trainer Antonio Conte echter voor een opmerkelijke opstelling, tot grote woede van de Chelsea-fans.



In de spitspositie stond Michy Batshuayi, terwijl de Spanjaard als linksbuiten fungeerde in het duel. Op Twitter uitten de supporters direct hun ongenoegen. Fans van andere clubs hebben zelfs een nieuwe bijnaam voor Morata: 'de Spaanse Danny Welbeck'. De Engelse spits werd als spits gehaald door Arsenal-coach Arsène Wenger, maar de Fransman posteerde hem als vleugelspeler. En zonder succes.



Chelsea haalde Morata om het verwachte vertrek van Diego Costa op te vangen. De Spaanse spits speelde de afgelopen seizoenen goed in Londen, maar botst al een tijdje met Conte. Een langer verblijf bij Chelsea lijkt dus zo goed als zeker uitgesloten.