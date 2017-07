Piqué pusht Neymar: "Meer geld? Meer prijzen?"

FC Barcelona-verdediger Gerard Piqué heeft zich uitgelaten over de kwestie rond Neymar. De Spanjaard plaatste onlangs een tweet met de woorden 'hij blijft', maar al snel bleek dit slechts zijn persoonlijke wens te zijn.



Paris Saint-Germain zou voor 222 miljoen euro Neymar willen ophalen bij FC Barcelona. Piqué hoopt dat de Braziliaan blijft, maar ook hij heeft geen duidelijkheid. "Neymar en ik kunnen goed met elkaar overweg. Ik wil dat hij blijft en ken de situatie, maar op dit moment weet hij niet wat te doen", zo vertelt de verdediger aan ESPN FC.



"De jongens rond Neymar helpen hem om de juiste beslissing te nemen", vervolgt Piqué. "Met mijn tweet probeerde ik hem te overtuigen om te blijven, maar we zullen zien welke beslissing hij neemt. Het is nu aan hem. Hij kan bij alle clubs in de wereld terecht. Bij PSG, Barcelona, Chelsea of City... Iedereen wil hem hebben en dan komt het op prioriteiten aan. Wat wil je? Meer geld? Meer prijzen?"