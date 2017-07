Van Hanegem zegt 'nee': "Van Persie zit anders in elkaar"

Willem van Hanegem plaatst vraagtekens bij de intentie van Feyenoord om Robin van Persie terug te halen. De geroutineerde aanvaller van Fenerbahçe is in zijn ogen niet meer geschikt.



"Als ik eerlijk ben zie ik hem liever niet", vertelde 'De Kromme' aan FOX Sports. "Of niet, ik vind het een geweldige speler. Maar we gaan hem met zijn allen weer vergelijken met Dirk Kuyt. Kuyt is een mindere speler, maar die had een heel ander karakter. Hij was hier gekomen om kampioen te worden."



De oud-international vervolgt: "Van Persie zit anders in elkaar. Als het niet goed loopt, stroopt Kuyt zijn mouwen op en dat zagen zijn ploeggenoten ook. Van Persie is een hele mooie speler, maar als het niet goed loopt, heeft hij weinig anders te brengen."





