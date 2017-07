Feyenoord-icoon geeft advies: 'Haal Larsson'

Feyenoord-icoon Rinus Israël acht een kwaliteitsimpuls bij de landskampioen nodig om wederom hoge ogen te gooien. Steven Berghuis lijkt terug te keren in De Kuip, maar de oud-verdediger ziet ook voor de linkerkant een interessante optie.



In aanloop naar de oefenwedstrijd tegen Real Sociedad wees Israël op Sam Larsson. De Zweedse buitenspeler is in zijn ogen 'een goede speler' die ook nog eens bij Feyenoord past, zo laat hij FOX Sports weten. Wel hangt er een stevig prijskaartje aan de grillige speler van sc Heerenveen: naar verluidt zo'n acht miljoen euro.



Heerenveen heeft 'Samba Sam' beloofd mee te zullen werken als er een goed bod op tafel komt. Vooral Celta de Vigo en Fiorentina worden genoemd.





Rinus Israël hoopt nog op versterking bij @Feyenoord: "Ik had Sam Larsson graag naar Rotterdam zien komen" #feysoc pic.twitter.com/zdPEiM7Utm — FOX Sports (@FOXSportsnl) 29 juli 2017