'Nice concreet voor Sneijder, Advocaat kijkt mee'

Wesley Sneijder kan weleens voor bijzonder opvallend nieuws gaan zorgen. Eerder werd de kleine middenvelder in verband gebracht met FC Utrecht en Ajax, maar de beide Eredivisie-clubs zagen af van een deal. Volgens de Franse media kan de Oranje-international nu een contract tekenen bij de tegenstander van Ajax in de voorronde van de Champions League.



Trainer Lucien Favre van OGC Nice zou Sneijder graag bij zijn selectie willen halen, zo melden diverse Franse en ook Turkse bronnen. Waar de bovengenoemde Nederlandse clubs moeite zouden hebben met het salaris dat Sneijder wil verdienen, naar verluidt ongeveer 4 miljoen euro per jaar, kan de werkgever van spits Mario Balotelli hier wel aan voldoen.



Het is onbekend wat Sneijder zelf precies van plan is. Hij moet actief blijven in Europa met het oog op het aankomende wereldkampioenschap in Rusland, maar het is algemeen dat zijn vrouw Yolanthe Cabau veel voelt voor een verhuizing naar de Verenigde Staten. Dat laatste zou echter pas een mogelijkheid zijn in de maand januari van 2018, waardoor Sneijder eerst nog een half seizoen moet overbruggen. Het is onbekend of Nice hier ook oren naar heeft.



Update 13:10 uur

Ook Voetbal International meldt nu dat OGC Nice in de race is voor Wesley Sneijder. Spelen tegen Ajax in de voorronde van de Champions League is geen optie, maar een deal lijkt zeker mogelijk. Zaakwaarnemer Guido Albers zou het complex van de Franse club al hebben bezocht.



VI schrijft tevens: "Dick Advocaat volgt de ontwikkelingen rond Sneijder op de voet. De bondscoach heeft de middenvelder laten weten dat hij wedstrijdritme moet opdoen, wil hij kans maken op een basisplaats in de WK-kwalificatieinterland tegen Frankrijk, 31 augustus in Parijs."