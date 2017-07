'Contractduur Berghuis bekend: Feyenoord werkt aan details'

Landskampioen Feyenoord staat op het punt om Steven Berghuis terug te halen naar De Kuip. De clubleiding heeft met het Engelse Watford bijna een akkoord bereikt.



Feyenoord gaat volgens de NOS 'ongeveer zes miljoen euro' overmaken op Watford. Aanvankelijk wilde de Premier League-club meer geld zien, maar de 25-jarige aanvaller is overbodig en de Rotterdammers bleken een goede onderhandelingspartner. Uiteindelijk besloot Watford zich gewonnen te geven.



Beide clubs werken nu aan de laatste details alvorens Berghuis voor vier jaar tekent bij Feyenoord. De aanvaller zal snel begroet worden: "Berghuis, die in Nederland ook voor VVV-Venlo en FC Twente uitkwam, kan volgend weekend al in actie komen met Feyenoord in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen bekerwinnaar Vitesse."