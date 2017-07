Jeff Stans dreigt ook dit seizoen op een zijspoor te belanden bij NAC Breda. Afgelopen seizoen was er nog sprake van een transfer, maar de 27-jarige middenvelder wil daar nu niets meer van weten.



"Ik hoop van harte dat ik dit jaar kan laten zien dat ik het voetballen niet verleerd ben", zo laat Stans optekenen in gesprek met BN/De Stem. "Ze hebben niet gezegd dat ik weg moet of weg kan. Dat is helemaal niet ter sprake gekomen. Dit seizoen blijf ik bij NAC, honderd procent."



Stans vervolgt: "Sterker nog, ik heb tegen mijn zaakwaarnemer gezegd: 'Je hoeft niet rond te kijken.' Want zelfs hij vroeg, 'Wat wil je?' Hij leest ook de berichten over mij op het internet dat ik niet speel en wordt erop aangesproken. Er is veel concurrentie, toch weet ik zeker dat mijn kwaliteiten boven komen drijven."



De promotie is in zijn optiek een voordeel. "Het Eredivisie-voetbal ligt mij beter. Ik ben geen speler die op volle snelheid zes man voorbij rent en de bal in de bovenhoek jaagt, maar een teamspeler. Dan komt het mij ten goede als ik met betere spelers om me heen speel en op een beter niveau."