Van Heerenveen naar Zuid-Spanje: "Heel wat anders"

Lucas Bijker moest even geduld hebben, maar in het Spaanse Cadiz CF heeft de linksback zijn buitenlandse avontuur dan toch te pakken. De oud-speler van SC Cambuur en sc Heerenveen komt terecht op het tweede niveau.



Bijker trainde vrijdag al mee in Zuid-Spanje, waar hij voor drie jaar tekende. "Het is hier altijd zomer en erg relaxed", vertelt hij aan de Leeuwarder Courant. "We trainen 's ochtends en 's avonds. Overdag is het niet te doen, want dan is het ruim boven de dertig graden. Dit is heel wat anders dan in Nederland."



Zijn overgang naar Cadiz werd relatief snel afgerond. ""Zij zochten een linksback. De laatste dagen is het snel gegaan. Ik wist niet zoveel van de club. Maar dan ga je zoeken op internet en blijkt het een interessante club te zijn. Cadiz heeft de ambitie om te promoveren naar de Primera División."