Ten Hag bevestigt: middenvelder vertrekt per direct

FC Utrecht neemt per direct afscheid van middenvelder Wout Brama. De Nederlander maakt de overstap naar de Central Coast Mariners, een club die uitkomt in de Australische competitie. Eerder werd er al gespeculeerd over een mogelijke transfer, maar nu hebben de Domstedelingen het ook daadwerkelijk bevestigd.



Op de officiële clubwebsite zegt coach Erik ten Hag: "Wout maakte vorig seizoen de overstap naar FC Utrecht en het lukte hem om de leemte van de positie van Rico op te vullen. Hij heeft zich als een zeer ervaren speler gemanifesteerd binnen ons team en heeft de ploeg met zijn spel en zijn leiderschap een grote dienst bewezen. Wout heeft al enkele jaren een grote wens om een buitenlands avontuur aan te gaan."



De trainer gaat verder over Brama, die overigens transfervrij vertrekt. "Hij ging dan ook akkoord met een overstap naar FC Utrecht onder de voorwaarde dat de club mee zou werken aan een transfer, mocht zich zo’n unieke kans voordoen. Nu deze kans voorbij komt, wil Wout deze ook grijpen. FC Utrecht bedankt hem voor zijn bijdrage en inzet de afgelopen maanden en wenst hem veel succes Down Under."