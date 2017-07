'Aubameyang hint in FIFA naar nieuwe werkgever'

De populaire voetbalfranchise FIFA wordt niet alleen gespeeld door voetbalfans, maar ook door voetbalsterren. Pierre-Emerick Aubameyang is bijvoorbeeld een fervent speler van FIFA 17 en sinds kort gaat zijn Ultimate Team-elftal door het leven onder een andere naam. Veel voetbalfans zien er een hint in over de toekomst van de Gabonees.



Een oplettende gamer kwam Aubameyang onlangs tegen tijdens een potje FIFA en nam een screenshot van de teamnaam van de sterspeler van Borussia Dortmund. Het blijkt dat de spits zijn ploeg 'AC Milan' genoemd heeft en dat zorgt voor de nodige speculatie.



Het is algemeen bekend dat de goalgetter wil vertrekken uit het Signal Iduna Park. De maand juli loopt echter op zijn einde en de club van coach Peter Bosz hoopt ook in het nieuwe Bundesliga-seizoen te beschikken over Aubemayang. Naar verluidt is de speler zelf er al wel uit: hij wil graag voor zijn oude liefde AC Milan gaan voetballen. Nu is het aan de Chinese eigenaars van de Rossoneri om tot een akkoord te komen met de Duitsers.





Team name AC Milan. Transfer rumours — Si (@si86efc) July 27, 2017