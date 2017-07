'Paris Saint-Germain hoopt dat Ajax van Nice wint'

De Franse topclub Paris Saint-Germain hoopt van ganser harte dat Ajax de vierde voorronde van de Champions League haalt ten koste van OGC Nice. De steenrijke Parijzenaars denken namelijk dat ze dan meer kans hebben om middenvelder Jean Seri los te weken, zo schrijven diverse Franse dagbladen.



De speler in kwestie heeft een bijzonder goed voetbalseizoen achter de rug en speelde ook sterk in de heenwedstrijd van Nice tegen Ajax in Frankrijk. De Premier League-topclub Arsenal is al een tijdje geïnteresseerd in de controleur en coach Arsène Wenger zou hem maar wat graag naar het Emirates Stadium halen. Ook Paris Saint-Germain heeft nu echter concrete belangstelling.



Vooralsnog zitten de beleidsbepalers van Nice vrij hoog in de boom voor hun 26-jarige middenvelder: naar verluidt vraagt men liefst 40 miljoen euro. Dat zou echter kunnen veranderen als de club van Ajax verliest in de Johan Cruijff ArenA en de Champions League dus definitief niet haalt. Dat is wel waar ze bij Paris Saint-Germain op hopen.