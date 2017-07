LA Galaxy komt met statement over Ibrahimovic

Spits Zlatan Ibrahimovic ligt momenteel uit de roulatie met een zware knieblessure, maar het herstel van de markante Zweed verloopt wel heel erg goed. Eerder werd Zlatan in verband gebracht met een transfer naar het Amerikaanse LA Galaxy, maar dat rekent niet langer op zijn komst.



Chris Klein, de baas van de voetbalclub uit Los Angeles, laat via een officieel statement weten: "We hebben een geweldige band met Zlatan en zijn zaakwaarnemer. Hij houdt van de club en van de stad. We zijn geïnteresseerd in hem, maar op dit moment wil hij in Europa blijven. Onze deuren staan altijd wagenwijd open voor een speler zoals hij."



Manchester United had een tijdje geleden de mogelijkheid om het contract van Ibrahimovic met een seizoen te verlengen, maar koos hiervan af te zien door de knieblessure van de Zweed. Mogelijk blijft Zlatan echter toch actief op Old Trafford: momenteel werkt hij op Carrington aan zijn herstel en de Red Devils zouden hem een contract aan willen bieden als dit allemaal voorspoedig verloopt.