Iniesta laat zich uit over mogelijke transfer Neymar

Het zou best kunnen gebeuren dat Neymar voor 222 miljoen euro naar Paris Saint-Germain vertrekt, die mogelijkheid heeft de Braziliaan in ieder geval wel. Het is allemaal ietwat onduidelijk en dat vindt middenvelder Andrés Iniesta van FC Barcelona vervelend. Hij stelt dat zijn teammaat zich uit moet spreken.



Op een persconferentie zegt de kleine magiër: "We zouden allemaal willen dat dit anders zou zijn. Maar de enige manier is dat Ney zich uitspreekt. We willen dat hij bij ons blijft, maar we willen ook dat de geruchten stoppen, of het nu voor de speler zelf is of voor de club. Het herstellen van de vrede zou in ieders voordeel zijn."



Iniesta gaat verder met zijn verhaal: "Neymar is een van de beste spelers in de wereld en hij geeft ons zo veel. Ik hoop dat hij lang bij Barca blijft, het is mijn enige wens. Ik kan niet zien hoe twee- of driehonderd miljoen ons meer zou geven dan zijn aanwezigheid dat doet. Ik wil het beste in mijn team en hij is een van de besten."