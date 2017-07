'Van Persie al akkoord, nog wel belangrijke obstakel'

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst wilde zijn aanvalslinie graag nog versterken en dat gebeurt nu dan ook. Steven Berghuis keert terug naar De Kuip. Feyenoord en Watford hebben al een principeakkoord, dus kan het eigenlijk niet meer fout gaan.



De Rotterdamse club rondt dit weekeinde de komst van de aanvaller van Watford af. Berghuis gaat in De Kuip een meerjarig contract ondertekenen. Van Bronckhorst kan zaterdag in de oefenwedstrijd tegen Real Sociedad nog niet over de linkspoot beschikken, maar hoopt hem volgende week in de strijd om de Johan Cruijff Schaal wel op te kunnen stellen.



De terugkeer van Robin van Persie naar De Kuip lijkt volgens Voetbal International, dat zich beroept op 'insiders', weer een kleine stap dichterbij. Fenerbahçe liet de spits gisteren buiten de selectie voor het Europa League-duel met Sturm Graz. Niettemin blijft de transfer van de all-time topscorer van Oranje een lastige klus.



Update 23:59 uur

Voetbal International heeft laat op de avond meer informatie gepubliceerd. Het medium schrijft: "De all-time topscorer van het Nederlands elftal zou zelfs al akkoord hebben bereikt over een contract van een jaar, met de optie op nog een seizoen. Wel moet Van Persie dan met zijn club Fenerbahçe zijn contract zien te ontbinden, voordat hij de overstap kan gaan maken. Hij zal dan bovendien een fors deel van zijn salaris moeten inleveren."



Feyenoord zou 'hoopvol' zijn over een snelle deal met Van Persie.