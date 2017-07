"Dat valt niet een-twee-drie weg te poetsen voor PSV"

PSV moet komende donderdag aan de bak om Europese uitschakeling te vermijden. De Eindhovenaren móéten winnen van NK Osijek na de pijnlijke thuisnederlaag (0-1). Om gezichtsverlies te voorkomen, maar ook om financieel stabiel te blijven.



Het Eindhovens Dagblad schrijft: "Niet alleen sportief kan PSV zich geen uitschakeling permitteren, maar ook financieel krijgen de Eindhovenaren in dat geval een opdonder. Er valt dan zomaar een gat van pakweg 5-6 miljoen euro in de begroting en dat valt niet een-twee-drie weg te poetsen, of er moet nog een stevige transfer worden voltooid."



Het regionale medium sluit niet uit dat de transfermolen ook aan de andere kant een impuls krijgt. "PSV heeft nu nog de tijd om dat te repareren, met nog vijf hele weken waarin de transfermarkt open is. Misschien kan de belabberde thuisouverture tegen Osijek, waarin PSV een historische onvoldoende afleverde, later in het seizoen dus toch nog iets opleveren."