Advies voor de Eredivisie: "We moeten gewoon gáán"

Arnold Bruggink speelde jarenlang zijn duels in de Nederlandse Eredivisie, zoals bij PSV. Toch leerde de huidige analist pas écht topvoetbal beleven toen hij voor een buitenlands avontuur koos.



"Het Nederlandse voetbal is veel te berekenend", vertelt Bruggink aan TC/Tubantia. "We willen eerst rust in de wedstrijd brengen en overzicht hebben. Dan willen we een aanval van achteren af opbouwen. Onzin. We moeten gewoon gáán. Dat doen de Duitsers en, in mindere mate, de Spanjaarden ook. Ze gaan puur voor de winst en niet voor het mooie spel."



Bruggink vervolgt: "De supporters die elke zaterdag om half vier naar de Bundesliga komen, willen maar één ding: vermaakt worden en voetballers zien rennen. Daar heeft het publiek op de tribune waardering voor. De stadions in Duitsland zitten dan ook altijd bomvol."



"Ik ben zelf dat harde werken op het veld ook erg gaan waarderen. Ik zie veel voetbal, maar ik wil liever veel energie zien als ik bijvoorbeeld een wedstrijd van FC Twente bijwoon. Ik hou ontzettend van spelers waar de energie vanaf spat. En ik niet alleen. Het publiek op de tribune ook."