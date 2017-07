"Verder dan ik in de eerste weken bij Ajax was"

De oefenuitslagen van Borussia Dortmund bewijzen dat er nog voldoende werk aan de winkel is voor Peter Bosz. Zo won de ploeg van AC Milan, maar werd er verloren van zowel Rot-Weiss Essen en Espanyol.



Na de 1-0 nederlaag tegen de Spanjaarden blijft Bosz echter kalm. "Dit was de eerste keer dat veel spelers 90 minuten maken in de voorbereiding. Dan calculeer je in dat constant druk zetten in de tweede helft niet altijd lukt", zo vertelt de oefenmeester aan het Algemeen Dagblad.



"Ik heb goede zaken gezien en zaken die beter moeten. Ik vind wel dat we bij Dortmund verder zijn dan ik in de eerste weken bij Ajax was. Daar ben ik lang bezig geweest om de juiste formatie op het middenveld te vinden", aldus Bosz.