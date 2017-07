De terugkeer van Jean-Paul Boëtius bij landskampioen Feyenoord is volgens Ruben Schaken een goede zet. De momenteel clubloze routinier heeft veel vertrouwen in de nog altijd jonge buitenspeler.



"Ik ken hem als kleine jongen, die van de A1 de stap naar het eerste elftal maakte", opent Schaken tegenover FR12. "Iedereen kan zich nog de wedstrijd tegen Ajax herinneren, waarin hij in de basis mocht starten en direct scoorde."



Schaken constateerde een snelle ontwikkeling. "Ik kwam hem een maand geleden tegen bij Iwan Redan (personal trainer, red.). Ik merkte dat hij echt een grote jongen is geworden. Een stuk wijzer en volwassener dan toen, want hij is echt een lachebekkie."



De oud-Feyenoorder zegt 'absoluut' als de vraag komt of Boëtius kan slagen. "Als hij goed in zijn vel zit, gaat hij echt mooie dingen laten zien. Ik weet zeker dat hij Elia goed kan opvolgen, hij heeft het eerder al laten zien."