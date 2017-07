"Dat heeft bij iedereen voor heel veel teleurstelling gezorgd"

PSV haakte afgelopen seizoen al vroegtijdig af in de prijzenjacht en zelfs een voorronde Champions League-plek bleek niet haalbaar. Davy Pröpper aast dan ook op eerherstel.



"We willen het qua resultaat in elk geval een stuk beter doen dan vorig seizoen", vertelt de middenvelder aan Voetbal International. "Vooral in de competitie: langer meedoen om het kampioenschap. Het doel is uiteraard de titel winnen, dat lijkt me duidelijk. Dat we die verspeelden, heeft bij iedereen voor heel veel teleurstelling gezorgd."



Pröpper noemt de zomervakantie 'helend'. "En als je begint aan de voorbereiding is het wel echt helemaal weg. Dat moet ook, dit is een nieuw seizoen." Een goede verklaring vond hij niet. "We verspeelden te veel punten, vooral rondom Champions League-wedstrijden. Dat is moeilijk te begrijpen, ook voor ons, maar het gebeurde wel."