Ajacied wil meer: "Ik ga er alles aan doen"

Amin Younes gaat een belangrijk jaar tegemoet. De Duitse vleugelaanvaller wil natuurlijk succes boeken met Ajax, maar na de Confederations Cup wil hij ook in 2018 naar Rusland voor het WK.



"Er is nog een jaar te gaan en alle spelers willen dat ook", vertelt Younes op FIFA.com. "We moeten goed spelen als we geselecteerd willen worden. Ik hoop dat ik daarom een goed seizoen kan draaien bij Ajax en opnieuw in het nationale elftal kan komen. Ik ga er alles aan doen."



De buitenspeler vervolgt: "Het was fantastisch om met Ajax de finale van de Europa League te halen en de Confederations Cup te winnen met Duitsland. Daar droomden alle spelers van. Het belangrijkste voor mij is om nu door te gaan. Ik heb mezelf als speler ontwikkeld, maar het winnen van de Confederations Cup maakte het seizoen extra speciaal."



Younes noemt die ervaring 'geweldig'. "Het betekende ook veel voor mijn familie, omdat het mijn eerste grote toernooi is die ik gewonnen heb met de nationale ploeg. Daardoor voelde het heel speciaal."