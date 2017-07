Werk aan de winkel voor Bosz na nieuwe nederlaag

Borussia Dortmund is duidelijk nog niet helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. De manschappen van trainer Peter Bosz verloor vrijdagavond met 1-0 van het Spaanse Espanyol.



In het Zwitserse Winterthur kon Bosz beschikken over smaakmakers Pierre-Emerick Aubameyang en Ousmane Dembélé, maar zij kwamen niet tot scoren. Pablo Piatti pikte zijn doelpunt wel mee. Elf minuten voor tijd bepaalde hij de eindstand op 1-0 in het voordeel van Espanyol.



Bosz begon zijn Dortmund-periode al met een 3-2 nederlaag tegen Rot-Weiss Essen, dat op het het vierde niveau in Duitsland actief is. Daarna werd gewonnen van Urawa Red Diamonds (3-2) en AC Milan (3-1), maar VfL Bochum wist dan weer een gelijkspel (2-2) te realiseren.



Dortmund opent tegen landskampioen Bayern München om de Duitse Super Cup.