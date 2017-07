'Serie A lonkt voor bij PSV vertrokken Zinchenko'

Oleksandr Zinchenko vervolgt zijn loopbaan mogelijk in de Italiaanse Serie A. De voetballer van de Engelse topclub Manchester City zou in beeld zijn bij Napoli, zo meldt fansite Per Sempre Napoli.



Zinchenko werd een jaar geleden aangetrokken door Manchester City, dat hem vrijwel direct verhuurde aan PSV. Na een hoopgevende start raakte de Oekraïner op een zijspoor in Eindhoven. Uiteindelijk bleef hij steken op twaalf Eredivisie-wedstrijden.



PSV had de mogelijkheid om Zinchenko nog een jaar te huren, maar gezien zijn relatieve inbreng volgde een 'nee'. De aanvallende middenvelder keerde terug in Manchester, waar zijn verbintenis medio 2021 afloopt. Mogelijk is Napels dus zijn nieuwe bestemming.



Ook de Turkse topclub Galatasaray werd onlangs al gelinkt aan de oud-PSV'er.