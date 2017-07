Verheijen onder vuur na Nouri-tweet: "Belabberd exemplaar"

Inspanningsfysioloog Raymond Verheijen is al niet populair in de voetballerij. Ajax volgde zijn methode nog wel, maar onder Marcel Keizer is een nieuwe weg ingeslagen. Dat steekt weliswaar getuige een zéér omstreden tweet.



Op Twitter schreef Verheijen: "Sprak Freek Jansen (journalist Voetbal International, red.) met Ajax-coach Keizer ook over ramadan, harttest, slaappillen, 30+ graden Celsius, 1000m hoogte & overtraining?" De inspanningsfysioloog lijkt de situatie van Abdelhak Nouri dus aan Ajax te wijten.



Ajax-volger Menno Pot reageerde uitgebreid op die tweet. "Om te beginnen kloppen die 'feiten' niet." En anders? "Dan nóg is het onheus, onkies, beschamend en boosaardig om het op deze manier te insinueren, effe via Twitter, en dan ook nog in twee talen (want hij plaatste dezelfde aantijging ook in het Engels)."



Pot noemt het 'gewoon je eigen narcistische showtje'. "Als je dan de sociale media als zeepkist kiest om Marcel Keizer onverantwoord handelen aan te wrijven... dan ben je echt een belabberd exemplaar hoor. Te gênant voor woorden."