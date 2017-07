Hard oordeel over PSV: "Komt zeker in de top-drie"

PSV wil het seizoen 2016-20167 snel vergeten, maar de thuisnederlaag tegen NK Osijek (0-1) in de Europa League heeft een oude wond opengehaald. Ook journalist Marco Timmer schrok van het Eindhovense spel.



"Ik heb veel slechte wedstrijden gezien in mijn leven, maar deze komt zeker in de top-drie", luidt het oordeel van de PSV-watcher van Voetbal International. "PSV moet Europees voetbal halen, ze willen zelfs overwinteren. Dan zul je het gras moeten opvreten en dan moet je laten zien dat je het echt wel. Dat heb ik geen moment gezien."



"Geen kansen, niks. En de tegenstander was ronduit zwak", aldus Timmer, die de term blamage dan ook in de mond neemt. "Je ziet op dit moment te weinig creativiteit op het middenveld. Maar het moet wel gevoed worden. Dat zie je niet terug. Dat is een aandachtspuntje voor heel PSV. Het was echt heel slecht, dat hebben we allemaal gezien."