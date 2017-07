'Van Dijk krijgt duidelijk nieuws van Southampton'

Oranje-international Virgil van Dijk moet niet denken dat zijn broodheer bezwijkt onder de druk. Southampton blijft namelijk geloven in een toekomst mét de Nederlandse verdediger.



Van Dijk wil deze zomer hogerop en met name Liverpool geldt als kandidaat. 'The Reds' haakten in eerder stadium af, maar de verwachting is dat zij voor 31 augustus een nieuwe poging lagen. Southampton blijft echter principieel en ziet een vertrek van de sterkhouder niet zitten.



De verdediger wil Southampton verlaten en is omwille van zijn houding naar de beloftenploeg verwezen. Manager Mauricio Pellegrino wil hem spoedig weer toevoegen om nadien een samenwerking aan te gaan. The Telegraph meldt dat een zomertransfer nog altijd ver weg is.



Southampton rekent volgens het Britse medium op een professionele houding van Van Dijk.