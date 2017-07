Documentaire over Kuyt: "Dirk was absoluut niet blij"

Het is nog niet bekend wanneer, maar de NPO gaat binnenkort een documentaire uitzenden over het laatste jaar van Dirk Kuyt als profvoetballer. Daarbij komen zowel hoogte- als dieptepunten aan de orde.



"We hebben een documentaire over het laatste seizoen van Dirk Kuyt gemaakt die binnenkort bij de NPO verschijnt", vertelt Esther Georgen, commercieel directeur van managementbureau Wasserman, in een interview aan VICE Sports.



Her verliezen van zijn (vaste) basisplaats komt ook aan de orde. "Dirk was er absoluut niet blij mee toen hij zijn basisplaats verloor. Maar toen zei ik: Dirk, juist nu moet je de documentairemakers toelaten. Dan wordt het een sterke documentaire."



Hoogtepunt is natuurlijk de slotdag tegen Heracles Almelo. "Aan het einde van het seizoen keek ik thuis met mijn dochter naar de kampioenswedstrijd van Feyenoord. Mijn dochter is ook helemaal fan van Kuyt. We gingen uit ons dak toen hij die hattrick maakte. Het perfecte einde."