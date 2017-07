Feyenoorder wil meer: "De absolute top bereiken"

Sofyan Amrabat heeft zijn eerste weken als Feyenoorder inmiddels achter de rug. De Marokkaanse middenvelder droomt van een schitterende loopbaan, waarbij De Kuip een tussenstation moet blijken.



"Ik wil de absolute top bereiken. Maar laat ik het eerst nu maar eens bij Feyenoord tonen", aldus de van FC Utrecht afkomstige Amrabat in het Algemeen Dagblad. "Je wilt niet weten hoeveel zin ik heb om elke thuiswedstrijd in de Kuip te staan, man. Echt een heel mooi vooruitzicht."



De middenvelder vervolgt: "Als tegenstander was dat al genieten, kun je nagaan hoe dat straks gaat voelen als al die mensen voor jou zingen. Hopelijk gaat de Kuip weer vaak ontploffen. Daar gaan we voor. En wat mij betreft beginnen we daar tegen Real Sociedad al mee."