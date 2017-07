Opmerkelijke 'straf' bij De Graafschap: "10 euro boete"

Met de sfeer zit het deze zomer duidelijk wel goed bij De Graafschap. De spelersgroep nam Henk de Jong al te grazen en diezelfde trainer dwingt zijn spelers vrijdagavond om op stap te gaan.



De Achterhoekers zijn op trainingskamp in Epe en de laatste avond móét dus gevierd worden. Achterblijven in het Fletcher Hotel is geen optie. "Wie niet meegaat, krijgt 10 euro boete", vertelt De Jong met een glimlach aan De Gelderlander.



De oefenmeester neemt ook geen genoegen met een kort uitstapje. "En wie voor twee uur ’s nachts thuis komt, vijf euro. En morgenochtend (zaterdag, red.) krijgen ze een uur lang koptraining." Zaterdagmiddag keert de eerstedivisionist weer terug naar Doetinchem ter voorbereiding op het nieuwe seizoen.