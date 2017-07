'FC Twente sluit opnieuw huurdeal met City'

FC Twente huurde afgelopen seizoen zowel Enes Ünal, Bersant Celina als Yaw Yeboah van Manchester City. Dat is goed bevallen, want ook deze zomer hebben beide clubs de handen ineen geslagen. Voor Isaac Buckley-Ricketts ditmaal.



De negentienjarige Buckley-Ricketts kan op de flanken uit de voeten. De rechtspoot is 1,75 meter lang en komt voor één jaar naar Enschede, zo weet het goed geïnformeerde TC/Tubantia. Onlangs kroonde de aanvaller zich nog tot wereldkampioen met Engeland onder 19.



Buckley-Ricketts is de eerste speler van Manchester City die dit seizoen op huurbasis afreist naar FC Twente, dat na het weekeinde met witte rook komt. Mogelijk volgen er nog meer, aangezien beide clubs een goede relatie onderhouden. Dat geldt eveneens voor promovendus NAC Breda.